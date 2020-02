«Partita di domani insidiosa? Assolutamente sì, giocano a calcio, non verranno qui per mettersi dietro, gli manca qualche giocatore rispetto all’andata, ma si sono rinforzati in avanti. Hanno giocatori bravi tatticamente, ha delle insidie questa partita, l’abbiamo preparata bene, ma il campo ci darà consapevolezza di quello che abbiamo fatto. Loro sono tranquilli perché sono quasi salvi e ci sono tutte le insidie possibili. Dobbiamo essere bravi, concentrati e sbagliare il meno possibile». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro il Biancavilla.