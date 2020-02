«Come si schiera il Palermo? Se gioca Accardi ha più fase difensiva, Doda un po’ meno. In base a come giocano loro e alle caratteristiche deciderò, ma dovrò tenere presente la condizione fisica di Doda. Devo capire che in una partita determinante e importante bisogna valutare la condizione fisica e l’aspetto tattico». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella consueta conferenza stampa pre gara contro il Biancavilla.