Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «San Tommaso diverso rispetto all’andata? Loro lottano per non retrocedere. Io aspetto come è giusto che sia, noi dobbiamo essere motivati e fare meglio rispetto a settimana scorsa».