Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «Ricciardo sereno o pressato per mancaza del gol? Tutti gli attaccanti vivono per il gol. Lui ci tiene al Palermo e sa che i suoi gol possono essere importanti per l’obiettivo finale. Dobbiamo togliergli più responsabilità possibili»