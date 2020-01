Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: Ssilipo? Ha fatto gol. A noi serviva e ha chiuso la partita. Ha giocato poco, deve trovare la condizione fisica e verrà inserito in maniera graduale. Ha talento, tecnica e ci può dare una mano».