Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «Condizioni atletiche di Floriano? Ha fatto l’ultima partita l’8 dicembre, deve trovare la condizione giusta per la partita, non poso dirgli di aspettare che trovi la condizione fiscia e poi falro giocare. In gara trova la condizione e spero la trovi il prima possibile. Sfrozini? Ha fatto quei minuti con il Troina, ma deve trovare il minutaggio e per lui ci vorrà tempo, è convocato ma lo aspettiamo. L’infortunio ha cambiato qualcosa, deve essere convinto di stare al 100%. Se si convince troverà la condizione. Felici si è ripreso, lundì si è allenato poco e sta bene».