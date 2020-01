«Mercato chiuso dopo Silipo e Floriano? A livello di giovani non so se il mercato è chiuso, se possiamo portare qualcosa di importante la società sarà pronta. Oggi il mercato è chiuso, ma niente può escludere che possa avvenire qualcoas del genere, se la società vede qualcosa di positivo o la possibilità di prendere qualcuno di importante lo faremo». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Rosario Pergolizzi in conferenza stampa.