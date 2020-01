Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «Battibecco Palermo e Savoia? Io cerco di tenere la squadra fuori da tutto, nel calcio ci sono le strategie e quindi è normale che il Savoia sta facendo la propria strategia. Noi dobbiamo pensare al campo e non a quello che succede fuori. Ci sarà la battaglia calcistica fino alla fine e dobbiamo farci trovare pronti. Dobbiamo gestire bene le cose fuori dal campo».