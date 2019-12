L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «La mia vita è costellata da alti e bassi, da gioie e e dolori, è sempre stato così. La mia forza è quella di credere in ciò che faccio. Padrone del mio orgoglio, non del mio destino. A 16 anni, difensore per scelta, tifavo per Bettega e Platini, e giocavo nel Palermo, la squadra del cuore. I medici mi fermarono per sette mesi. Diagnosi: tumore ai polmoni. Si trattava, invece, di un esame sbagliato! Comunque non mi arresi e il tecnico della prima squadra, Veneranda, mi mandò ad Olbia, dove aveva amici. Sfortuna e fortuna perché il Palermo fallì ma, restando ad Olbia l’anno dopo, l’anno dopo passai al Napoli di Maradona».