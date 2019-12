L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Esordio a Napoli contro la Samp? Ero il più piccolo, il pupillo di Maradona, che, quella volta, non giocò. Un giorno speciale, con la maglia dello scudetto e della Coppa Italia. Ricordo, come se fosse oggi, l’ingresso in campo a pochi minuti dalla fine e, tra gli avversari Mancini e Vialli che rovinò la mia felicità segnando il gol decisivo, cinque minuti dopo».