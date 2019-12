L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Famiglia? Prima la favola. Conosco Annamaria ad Ascoli. Gennaio del ’91. Seduto in un ristorante di Piazza del Popolo, dove si passeggia avanti e indietro per ingannare il tempo, faccio amicizia con questa ragazza bella, laureata in Usa, che parla diverse lingue, ricca di interessi. Mi chiedo come abbia potuto scegliere me, semplice diplomato in ragioneria. Un amore fulminante. Ci sposiamo, giovanissimi, cinque mesi dopo, il 24 giugno. Marco nasce il 4 settembre del ’92, Alessio nel ’98, e l’anno venturo sono 29 anni di matrimonio. Nessuno dei due ragazzi ha seguito le mie orme: figli o non figli: senza il fuoco dentro strada se ne fa poca. Il periodo più brutto? La perdita dei miei genitori. A dicembre del 2014 papà, Giuseppe; e ad aprile dell’anno successivo, mamma, Cristina. Mazzata improvvisa, dolori insopportabili».