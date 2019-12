Clima teso in casa Catania. La società ha inviato un messaggio di auguri strano ai propri calciatori: “Cari ragazzi nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società. Il calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. NESSUNA PRETESA sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa”. Il giornalista Nicolò Schira ha commentato il messaggio attraverso un editoriale su “Tuttoseriec.com”: “Parole che rappresentano un segnale inequivocabile dello stato di crisi profonda in cui versa il club, che deve drasticamente ridurre il monte ingaggi per tagliare i costi e cercare di alleggerire ogni tipo di spesa. L’obiettivo è quello di essere il più appetibile possibile (al netto dei debiti che restano rilevanti) per un possibile nuovo compratore, che possa dare ossigeno alla società rilanciandone le ambizione. Altrimenti il rischio è quello di un futuro decisamente nebuloso non solo dal punto di vista sportivo (ci sarà un ridimensionamento tecnico a gennaio), ma a trecentosessanta gradi. Con il rischio, neppure troppo campato per aria, di dover ripartire da altri palcoscenici inferiori”.