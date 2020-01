Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «Dichiarazioni del Presidente? Se facciamo male facciamo male tutti e ne perdiamo tutti. E’ una grande responsabilità, io sono sono l’artefice e quello che sta davanti, ma è anche giusto sia così. Se questo serve per dare traqnuillità che ben venga il fatto che io sia un parafulmine. Mi fa piacere tutto, ma so che sono fondamentali i risultati. Noi dobbiamo scivere la storia e farne parte è positivo. Dobbiamo giocare per vincere e lo sapevamo da subito. Personalmente la vivo in maniera ironica alcune volte, altre arrabbiato».