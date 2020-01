Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «Più tranquillo e con più armi visto l’arrivo di Floriano? E’ un acquisto importante. E’ un calciatore gradito sia da me che dalla squadra. Bisogna saper scegliere e portare giocatori che possono dare una mano dentro e fuori dal campo. Dovrà dimostrare sul campo. Tutte le aspettative sembrano positive. Floriano è un giocatore esperto e ha giocato ad ottimi livelli. Ha caratteristiche diverse dagli altri, può giocare a destra o sinista, bravissimo nell’uno contro uno. Può servire da motivatore per tutti, credo fosse servito anche se non si fosse fatto male Santana».