Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «Come ho visto Floriano? L’ho visto in maniera positiva, è contento, questo cambamento tra Bari e Palermo è un cambiamento di categoria, ma di società e piazza visto alla stessa maniera. Mi auguro possa portare tranquillità alla squadra, mi aspetto che in campo dia quello per cui è stato preso, mi aspetto tanto da lui, sono convinto che lo sa e se la prende tranquillamente questa responsabilità».