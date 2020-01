Rosario Pergolizzi è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match contro il San Tommaso. Ecco alcune delle parole rilasciate dal tecnico rosanero: «Se le prestazioni con il Marsala mi hanno dato indicazioni? Nel girone di ritorno serviremo tutti. Per me è importante portare tutti allo stesso livello fisico anche perché alcuni hanno degli acciacchi, dobbiamo essere pronti. Il gruppo farà la differenza, Mauri e Langella hanno fatto bene, servono anche loro e anche a chi ha giocato da titolare».