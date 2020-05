Il ds del Cesena, Alfio Pelliccioni, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” per commentare le decisioni dell’Assemblea di Lega: “Il campionato per noi era già finito da un mese, dovevamo solo aspettare l’ok dell’Assemblea, era giusto che terminasse così. Per noi, come società, era del tutto indifferente però avendo bloccato le retrocessioni e con le altre promozioni dalla Serie D, diventava impossibile fare ulteriori ripescaggi. L’ipotesi dei due gironi di Serie B è ancora valida? «Credo sia più facile fare un girone unico di Serie C d’Elite. Si può pensare di fare delle riforme già quest’anno, ma bisogna scrivere nuove regole, altrimenti se ne parla l’anno prossimo. Un’eventuale riforma deve comunque prevedere aiuti a livello fiscale, vista la situazione».