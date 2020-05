Dopo l’assemblea di oggi, con la quale si è decretato lo stop del campionato di serie C, la Carrarese, seconda in classifica nel Girone A, adesso vede sfumare l’obiettivo Serie B. A tal proposito, il ds Berti ha parlato a “TuttoC.com”: «Non credo sia finita qui. Non è scontato perché noi, Bari, Reggiana e Padova vogliamo potercela giocare. Non è giusto stabilire la media punti con dodici partite mancanti. Non ho nulla contro il Carpi ma non è giusto, io sono secondo. E poi non ho fatto minutaggio, sono partito per vincere il campionato avendo contro una squadra come il Monza che sarebbe arrivata prima in tutti e tre i gironi».