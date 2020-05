«Con la costituzione della Sport Investiment Group Italia (SIGI) abbiamo voluto dimostrare concretezza e credibilità del gruppo che rappresentiamo. Siamo consapevoli che la situazione è difficilissima, ma non vogliamo assolutamente mollare e presto formalizzeremo la nostra offerta». In rappresentanza del Comitato per l’acquisizione del Calcio Catania, queste le parole di Maurizio Pellegrino sulla costituzione della SpA e sulle prossime mosse.