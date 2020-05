“Sono in scadenza e direi che Palermo non è per nulla una brutta destinazione. C’era stata la possibilità già l’estate passata, ma l’anno prima non avevo giocato tanto e di conseguenza avevo bisogno di rimettermi subito in mostra. Il Palermo aveva bisogno di tempo per ripartire e per creare la squadra, dovevano fare le loro valutazioni, così sono andato a Ravenna, non avevo tutto questo tempo per valutare. Onorato di essere stato cercato da una società come il Palermo, vediamo se questa estate ci saranno ancora le condizione e l’interesse”. Queste le parole di Giuseppe Giovinco, intervenuto tramite i canali social in merito al suo futuro e al possibile approdo al Palermo. Il giocatore è in scadenza col Ravenna a giugno 2020 e potrebbe trovare per la prossima stagione una nuova sistemazione.