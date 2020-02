«Tirare qualcosa in più fuori noi senatori? Noi facciamo il punto della situazione per vedere cosa sistemare. L’esigenza è non solo per noi senatori, ma anche per i giovani. Non c’è comunque nemmeno bisogno di dire che dobbiamo vincere 7 partite». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.