«Stimolo in più affrontare una squadra in forma? Noi siamo il palermo, sappiamo della nostra forza, dei nostri valori e quello che c’è dentro la società, ma anche il valore dei tifosi. Non dobbiamo avere paura di nessuno, sia se affrontiamo il Savoia o l’ultimo in classifica, dobbiamo solo cercare di vincere la partita». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.