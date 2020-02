«Con che testa si affronta il Nola? Sicuramente lo dobbiamo affrontare con la voglia di riscatto che deve essere dettata sapendo che per noi ci saranno 7 gare da vincere e saranno tutte finali. Sappiamo che abbiamo la possibilità di vincere il campionato vincendo queste partite, non possiamo lasciare nulla al caso». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.