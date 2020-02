«Sul primo gol ero messo in posizione, la palla è stata calciata forte e ha preso una traiettoria strana. Il secondo potevo attaccarlo, ma è stata una frazione di secondo. Potevo fare poco in questi gol». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.