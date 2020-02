«Dove abbiamo perso la partita? Non lo so, rivedendola ho solo da rimpiangere il primo tempo. Se facciamo 2 o 3 gol nel secondo non dobbiamo rimpiangere nulla. Il nostro livello tecnico è superiore rispetto alle altre, ma sappiamo che senza voglia e cattiveria giusta facciamo fatica. Dopo il primo tempo è stato bravo il mister a mantenere la tranquillità e convincerci che potevamo ribaltarla, abbiamo provato in tutti i modi ma non ci siamo riusciti, ci può stare». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.