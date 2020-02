«Attacchi per Pergolizzi? Non sono io a giudicare il mister, io se faccio l’allenatore non voglio tirarmi la zappa sui piedi, ma neanche lui lo vuole fare. Ha fatto delle scelte, ma si può sbagliare. Siamo primi in classifica da settembre e al 25 febbraio siamo ancora primi, c’è poco da dire. Tutti possono dire la loro, ma c’è poco da aggiungere». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.