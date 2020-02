Non c’è solo la turista di Bergamo in vacanza a Palermo fra le persone trovate positive al coronavirus a Palermo. Secondo le notizie circolate nelle ultimissimi minuti, i laboratori del policlinico hanno individuato altri due casi di contagio nel gruppo di turisti bergamaschi. I tamponi su questi due ultimi casi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma, come quello della donna contagiata per prima, per ulteriori analisi. Si tratta del marito della donna, inizialmente risultato negativo al primo test, e di un’altra persona della stessa comitiva. Al momento i due nuovi contagiati sono in buone condizioni di salute e sono rinchiusi nelle loro camere d’albergo. Si attendono dunque gli esiti dei due tamponi dallo Spallanzani di Roma. A riportarlo è “La Repubblica”.