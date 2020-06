Pelagotti: "Adesso è arrivata l’ora di tornare a casa" (FOTO)

“Adesso è veramente arrivata l’ora di tornare a casa. Con il cuore in mano mi sento di dirti che “sei unica” e voglio ringraziarti per tutte le emozioni che mi hai lasciato dentro! Aspettami che tra poco saremo di nuovo insieme!! PALERMO”.Questo ciò che ha scritto Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, sul proprio profilo “Instagram”. Ecco in basso il post in questione:

Visualizza questo post su Instagram

Adesso è veramente arrivata l’ora di tornare a casa. Con il cuore in mano mi sento di dirti che “sei unica” e voglio ringraziarti per tutte le emozioni che mi hai lasciato dentro! Aspettami che tra poco saremo di nuovo insieme!! PALERMO 💕🖤🦅

Un post condiviso da Alberto Pelagotti (@albertopelagotti23) in data: 15 Giu 2020 alle ore 10:42 PDT