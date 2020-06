Bus pieno a Mondello, dipendente Amat non fa salire 17enne e lei la picchia



Dipendente aggredita sul bus da una diciassettenne. È successo ieri pomeriggio al capolinea di piazza Mondello dove una verificatrice è stata colpita con calci e pugni da una passeggera alla quale sarebbe stato impedito di salire su un mezzo della linea 806 perché già pieno. La ragazzina, poi affidata ai genitori, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. Secondo una prima ricostruzione la reazione spropositata della diciassettenne è esplosa dopo che la dipende ausiliare dell’Amat l’avrebbe invitata, insieme ad un suo amico, di aspettare la corsa successiva per via della capienza massima già raggiunta su quel mezzo. Ad evitare il peggio è stato l’intervento di alcuni colleghi della donna e della polizia.