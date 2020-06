In seno all’assemblea dei soci di Hera Hora srl è stato approvato all’unanimità il bilancio 2019. Inoltre i soci hanno avuto modo di avviare il confronto sul trasferimento delle quote della Italplaza (quote riferibili al Sig. Di Piazza), con confronto rimesso ai rispettivi legali. Le parti si sono confrontate anche sulla realizzazione del Centro sportivo sul che il Sig. Di Piazza si è riservato di confermare, o no, il suo interesse a parteciparvi entro una settimana da oggi.

Si è tenuto anche il consiglio di amministrazione di Palermo ssd in seno al quale gli argomenti all’ordine del giorno sono stati sostanzialmente rinviati a giovedì 18 su richiesta del Consigliere Di Piazza accolta dal consiglio.