Catania: sale il numero dei calciatori che prenderanno parte ai playoff

Questa mattina il Catania si è ritrovato per riprendere gli allenamenti in vista dei playoff. Non tutti i calciatori sono ancora arrivati a Torre del Grifo ma lo faranno nelle prossime ore. Stando a quanto riferito da “Itasportpress.it”, Furlan e Calapai sono vicini al ritorno dopo l’opera di mediazione della società e del tecnico Lucarelli che sta dando risultati insperati. La giornata si è aperta in mattinata con i test medici, che hanno coinvolto giocatori, allenatori e tutto il personale a contatto con la squadra.