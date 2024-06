Pedullà: “Cosenza, il Ds Gemmi andrà via: a breve incontro con l’Empoli”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Pedullà, il Cosenza si prepara a perdere il proprio Ds. Gemmi, infatti, non resterà un’altra stagione con i lupi e con ogni probabilità andrà in A.

Su di lui è vivo l’interesse dell’Empoli, che con ogni probabilità perderà Accardi direzione Samp. Anche lo Spezia aveva chiesto informazioni su Gemmi, che intanto ha programmato un incontro con l’Empoli per valutare la fattibilità dell’operazione.