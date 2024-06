Sudtirol, UFFICIALE: Davi prolunga fino al 2027. La nota

Il Sudtirol ha reso noto il prolungamento contrattuale con il difensore Davi. Il calciatore si legherà al club biancorosso almeno fino al 2027. La nota:

“FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Federico Davi. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2025. Il difensore 22enne ha firmato il rinnovo, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Federico Davi, classe 2002, esterno basso, aveva sottoscritto il primo contratto da professionista con l’FC Südtirol con durata triennale, ovvero con scadenza fissata al 30 giugno 2025. Ora ha prolungato l’accordo di due anni.

Nato a Bolzano, il primo gennaio 2002, Federico Davi, maturato calcisticamente in biancorosso, ha giocato in prestito in serie D, prima nella Virtus Bolzano e poi, nell’annata 2021-2022 nel Levico Terme, totalizzando complessivamente 63 gare in quarta serie nazionale con due reti e un assist.

Nella stagione 2022-2023 e nello scorso campionato il fratello minore e omologo di Simone ha giocato in serie C. L’FC Südtirol aveva ceduto infatti, a titolo temporaneo (prestito) all’Arzignano Valchiampo i diritti alle prestazioni sportive alle prestazioni sportive del terzino, che in maglia giallo-azzurra ha disputato complessivamente 67 gare, con 5 assist.

FC Südtirol augura a Federico Davi un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra”.