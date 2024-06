Romano: “Palermo, siglato l’accordo con Dionisi”

Dopo la mancata promozione in Serie A, il Palermo si prepara a ripartire da un nuovo allenatore. Come riportato su “X” da Fabrizio Romano, i rosanero hanno appena concordato i termini per affidare la guida tecnica ad Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza di quasi due anni in massima serie sulla panchina del Sassuolo. L’accordo definitivo tra la società siciliana e l’ex allenatore dell’Empoli è stato siglato.

👚🇮🇹 City Group side Palermo have now agreed on terms to appoint Alessio Dionisi as new head coach.

Deal set to be signed with former Sassuolo head coach. pic.twitter.com/EdfSvBPBvs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024