TMW: “Cremonese, per l’attacco piace Nasti. Anche il Verona interessato”

Il Milan è pronto a riaccogliere Marco Nasti dopo la sua esperienza con la maglia del Bari. Come riporta TuttoMercatoWeb.com la sua cessione non è così scontata. Il giovane attaccante, infatti, verrà valutato durante il ritiro estivo. Qualora i rossoneri dovessero cambiare idea, l’Hellas Verona potrebbe farsi avanti per il giocatore. Su Nasti ci sarebbe anche la Cremonese, la quale vuole allestire una rosa per conquistare la Serie A diretta senza passare dalla lotteria dei playoff.

