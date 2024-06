Bari, Di Cesare sul futuro: «Mi prendo ancora qualche giorno, poi vedremo»

Valerio Di Cesare ha voluto fare chiarezza circa il suo futuro. Mentre non poco tempo fa sembrava certo il suo addio al calcio giocato, adesso potrebbe non essere così. Nel corso di un evento organizzato, come riportato da Tuttobari.com, dal negozio ufficiale del club nel centro del capoluogo pugliese parla così del suo futuro. Di seguito le sue parole:

«Mi prendo ancora qualche giorno, poi vedremo. Ho 41 anni, devo ragionare con la testa, non con il cuore. Io dirigente? Potrei dare il mio contributo. Non so ancora nulla. A breve conosceremo il nuovo direttore e via via tutte le varie figure. C’è da azzerare e ripartire. Nel vero senso della parola. La prossima stagione la dovremo prendere per il verso giusto, ripartendo dagli errori commessi. »