Calciomercato Catanzaro: l’Udinese sonda Vivarini. I dettagli

Come riportato da TuttoUdinese, i bianconeri non sono ancora sicuri di confermare in panchina Cannavaro. nonostante la salvezza raggiunta, il club friulano potrebbe mette tutto in discussione ed affidare la panchina ad una nuova guida tecnica.

Il lavoro svolto da Vivarini quest’anno, con il Catanzaro che vorrebbe trattenerlo, non è passato inosservato nemmeno in Serie A e adesso l’Udinese vuole provarci. Il club, come si legge su TuttoUdinese, potrebbe intensificare i contatti la prossima settimana.