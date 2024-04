Pastore: «A Palermo mi trovavo bene in campo con Liverani. Infortunio? Potrei tornare a giocare» (VIDEO)

L’ex rosanero Javier Pastore ieri presente all’inaugurazione del Centro Sportivo del Palermo ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” con una raffica di domande in un video postato sui social.

Ecco le sue risposte:

Chi aveva più talento nel mio Palermo? «Con Hernandez abbiamo fatto delle cose incredibili, con Ilicic, Miccoli anche con Cavani».

Con chi mi trovavo meglio in campo? «Liverani è stato uno dei giocatori più tecnici della squadra. Mi cercava sempre e io anche per fare uno-due».

Chi faceva più lavoro sporco in campo? «Giulio Migliaccio è stato fondamentale perché lui faceva tutto quello che non facevo io».

Come sto dopo l’infortunio? «Mi sono operato all’anca già da sei settimane ancora mi sto riprendendo, non ho più i dolori che avevo tutti i giorni. È un cammino di riabilitazione lungo, per prepararmi bene e decidere se tornerò a giocare in futuri».

Obiettivi futuri? «Riprendermi e stare bene, vedere le sensazioni se veramente mi sento bene. Tornare a giocare? Ci penserò, sennò è finita li».

