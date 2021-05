Giuseppe Pasini, proprietario della Feralpisalò, ha parlato dopo il passaggio del turno contro il Bari ai canali ufficiali gardesani.

«Davano il Bari favorito? È vero, ho ricevuto anche messaggi in settimana da colleghi di Bari che si sentivano già ai quarti. Ma come sempre è il campo che parla e stavolta ha detto che siamo stati più forti noi. Siamo stati bravi, ce la siamo guadagnata sui 180 minuti. Questo dà ancora più valore a questo passaggio del turno, è un’altra pietra che mettiamo sul nostro sentiero, queste sono partite che rimangono nella memoria e nella storia per sempre. Tanto di cappello alla Feralpisalò».