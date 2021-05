Il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, ha parlato dopo la vittoria sul Palermo arrivata questa sera.

Ecco le parole del tecnico riportate da "Tuttoavellino.it":





«Il signor Filippi parla bene. Ha avuto un rigore che non c’era all’andata, ha vinto una partita che non doveva vincere. Filippi deve imparare a parlare. Io alleno da 30 anni, lui è il primo anno che allena, non è certo Filippi che deve dare consigli a me su cosa dire a fine partita. Io rispetto tutti e non parlo degli altri».