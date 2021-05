Finisce il sogno playoff per il Palermo di Filippi. La squadra rosanero ha perso per 1-0 al Partenio Lombardo di Avellino ed in virtù del risultato totale dopo i 180′, ossia 1-1, si qualificano al secondo turno gli Irpini visto il miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Niente da fare dunque, l’obiettivo del Palermo non potrà essere raggiunto quest’anno.