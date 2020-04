È partito questa mattina da Ankara in direzione dell’Italia l’aereo cargo turco con aiuti sanitari in favore del nostro Paese alle prese con l’emergenza coronavirus. Lo annuncia il ministero della Difesa turca. Si tratta di un velivolo Airbus A400M delle forze armate turche su cui le autorità locali hanno caricato diverso materiale sanitario quali mascherine, tute protettive e gel antibatterici. Il velivolo farà tappa a Roma all’aeroporto di Fiumicino per scaricare parte del carico e poi decollerà alla volta della Spagna dove consegnerà la restante parte materiale sanitario. “I materiali sanitari preparati per l’Italia e la Spagna sono partiti con l’aereo A400M delle Forze Armate Turche, insieme contro COVID-19 e con gli auguri per giorni migliori” recita il messaggio sull’account social del ministero della Difesa turca.