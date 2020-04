«“La situazione è surreale. Non sapere fino a quanto può durare ci rende senza forze. Ci teniamo attivi tutti i giorni, perché gli stimoli sono importanti. Non è facile. Si sono tutti organizzati con allenamenti telematici. Non è come stare su un campo verde ma si fa quel che si può”. Si tornerà a giocare? “Speriamo di tornare a giocare presto. Interrompere il campionato qui sarebbe una mancanza di rispetto verso i valori sportivi e il lavoro stesso. Ma la salute va davanti a tutti, ci mancherebbe. Quando potremo, sarebbe bello ripartire. Il Benevento ha già vinto il campionato. Dare la possibilità al Crotone di andare in Serie A interrompendo ora la B non è giusto, al momento tolti i giallorossi non se lo merita nessuno». Queste le parole del vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, rilasciate ai microfoni di “Incontro Azzurro” in merito all’emergenza Coronavirus e alla ripresa del campionato di Serie B.