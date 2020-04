Sì agli aiuti in questa emergenza coronavirus per “non lasciare indietro nessuno” ma nessun condono a chi lavora in nero, lo ha chiarito il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. “Mai come in questa fase è giusto dire che non si può lasciare nessuno indietro. Le fasce di popolazione che vivono ai margini vanno sostenute, e il governo sta cercando di introdurre le misure necessarie. Non è una questione fiscale ma una questione di equità” ha spiegato Ruffini a Circo Massimo, su Radio Capital, ricordando però che “non è allo studio invece, una nuova “pace fiscale”.