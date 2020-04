Antonio Decaro, Sindaco di Bari, è nettamente contrario alla circolare del Viminale riguardo la possibilità di fare una passeggiata genitori-figli. Di seguito le sue parole rilasciate in una diretta sul suo profilo Facebook: “Rischiamo di trovare persone per strada in un momento in cui stiamo cercando di contenere il più possibile perché ci siamo accorti che contenendo, con le restrizioni, stiamo appiattendo quella curva che non sta per fortuna raggiungendo il picco. In questo momento in cui avevamo convinto tutti a stare a casa, avevamo dato una stretta anche sui runner – dice -, dare la possibilità ai genitori di poter accompagnare i figli e le persone più anziane fuori casa significa avere un altro allentamento. Non sarà facile convincere le persone a uscire solo se c’è davvero bisogno”. Di seguito il video della diretta su Facebook: