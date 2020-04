Non solo rallentamenti e blocchi del sito Inps per l’alto numero di accessi in pochi ore per richiedere il bonus da 600 euro previsto dal decreto “Cura Italia” ma addirittura dati dei cittadini esposti in chiaro ad atri utenti. È quanto segnalano numerosi cittadini che i queste ore stavano cercando di accedere alla piattaforma online dell’Istituto di previdenza sociale per fare richiesta del bonus e si sono imbattuti nei dati di altri cittadini. In pratica diversi utenti stanno segnalando che, una volta effettuato l’accesso al portale a volte si aprono pagine relative ad altre persone coni relativi dati in chiaro.