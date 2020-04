Cateno De Luca, Sindaco di Messina, sta cercando con tutte le sue forze e i suoi provvedimenti di bloccare l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” l’amministrazione comunale di Messina ha disposto la proroga dei termini di scadenza per la riscossione dei tributi e ha costituito un Fondo Emergenza Coronavirus dall’importo di 38.495.555,20 euro. Il fondo sarà utilizzato per l’erogazione di un buono spesa chiamato “Messina Family Card” da poter spendere per i beni alimentari. I buoni spesa Messina Family Card avranno un importo minimo di € 300 mensili per nuclei di un solo componente, con la maggiorazione di € 100 mensili per ogni componente del nucleo familiare superiore ad uno, con il tetto massimo di € 600 mensile, per i mesi di aprile e maggio.