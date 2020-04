Una splendida iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà della città di Palermo, colpite dalla crisi sociale causata Coronavirus (CLICCA QUI). Gli ex calciatori rosanero, ancora impressi nella memoria di molti tifosi, hanno deciso di scendere in campo per dare un supporto concreto nella lotta contro l’emergenza che ha colpito tutto il Paese. Tra i promotori di questa meravigliosa idea c’è anche Federico Balzaretti, che la nostra redazione ha contatto in esclusiva per conoscere i dettagli relativi a questo progetto: «Difficile dire da chi è partita l’idea, diciamo che tutti assieme ci siamo detti che non c’è mai uno che deve mai prevalere sull’altro, oggi parlo io insieme a Miccoli, nei prossimi giorni lo faranno tutti gli altri compagni. Ci sentiamo tutti coinvolti in questo progetto, molti di noi sono ancora in contatto, per cui è stato facile creare questo gruppo al quale speriamo si aggiungano presto molti altri compagni. Vista l’emergenza abbiamo cercato di stringere molto i tempi e di partire, ma ogni altro ragazzo che ha fatto parte del nostro gruppo, che ha giocato prima o dopo, vuole unirsi lo può fare con enorme piacere. Ci siamo sentiti, in dovere di aiutare in questo momento la città di Palermo. Capiamo che oltre ad esserci un’emergenza sanitaria, c’è anche un’emergenza sociale importante in tutta Italia, a Palermo in particolare. Il sindaco ci ha detto i numeri che coinvolgono le persone che in questo momento fanno fatica, per cui dobbiamo cercare assolutamente di stringerci, di aiutarci per riuscire a donare quanto più possibile, può farlo ognuno di noi, non è una cosa fatta per chiedere, ma per dare. Le persone che possono aiutare questo progetto speriamo che lo facciano col cuore, cerchiamo di portare qualcosa di positivo. L’idea era stata quella appunto di dare tutto per generi di prima necessità, ecco perché abbiamo raggiunto questo accordo con Coop, affinché tutto quello che c’è sul conto corrente e sulla piattaforma Gofundme venga usato per comprare ed emettere buoni, di cui poi Coop si occuperà con le varie fondazioni che si occupano di mappare il territorio con le richieste delle famiglie in difficoltà. Naturalmente, molti nuclei familiari sono stati colpiti da questa crisi che c’è in tutto il paese. Il nostro era un gruppo splendido che ha amato Palermo e la ama ancora tantissimo, ci siamo sentiti sempre amati e abbiamo stretto un legame unico con la gente, per cui questo è un modo per ricordare quei momenti, stare uniti e cercare di fare del bene. Credo che sia tutto molto semplice e genuino. Tutto è partito in maniera naturale, come devono essere queste iniziative. Speriamo che si riescano a raccogliere buoni proventi per alleggerire il peso a qualche famiglia».

Per aderire a questa splendida iniziativa, è possibile donare attraverso la piattaforma “Gofundme”, accessibile da QUESTO LINK

La donazione può anche essere fatta mediante bonifico sul conto con IBAN: IT70O0502904600CC0040006914 –

BIC: PDSCIT31XXX (per i bonifici esteri)