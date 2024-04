Parma-Spezia, Chichizola: «Testa già al Palermo»

Il portiere del Parma, Leandro Chichizola, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sullo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Penso che sia una vittoria pesante per il momenti di campionato. Diventa difficile ogni partita, in questo periodo del campionato. Tutte le squadre si giocano tanto. Vincere in questo momento è pesante. I punti però sono tre, guardiamo quello e pensiamo a Palermo. Andiamo con la testa giusta a fare una buona partita. Tante volte guardiamo la prestazione e non tanto i gol. Abbiamo preso con positività il pareggio contro il Südtirol, la partita prima ci ha perso la Cremonese. Le prestazioni ci sono sempre state, nonostante non siano arrivati i risultati. Kouda? Quando l’ho visto davanti pensavo fosse fuorigioco, però poi lui ha dovuto fare una scelta. Se calciava mi prendeva. La palla è rimasta li. Sono periodi del campionato, per un portiere non prendere gol vuol dire avere fiducia. La prestazione c’è e ci lascia tranquilli. Pecchia ci chiede di giocare alti, non è semplice essere un suo portiere. La Serie A? Un obiettivo della squadra, io personalmente la voglio. Bisogna stare con i piedi per terra. Fino alla matematica».