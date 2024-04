Gazzetta del Sud: “Cosenza, punto-salvezza in rimonta”

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sul pareggio del Cosenza contro il Palermo.

Punto-salvezza. Da prendere, incartare e benedire. Quando si è nel fondo della classifica, c’è poco da badare ai tatticismi e alla filosofia. Ecco perché l’1-1 contro il Palermo è ossigeno puro. Il Cosenza che non vince da febbraio è una squadra incerta e insicura.

Il cambio di allenatore ha sortito pochissimi effetti ma, se non altro, aver rimontato le ultime due gare è un segnale importante. Solo l’exploit della Ternana fa “male” ai silani, che guadagnano un punto su Spezia, Bari e Feralpisalò.

Invariate le distanze dall’Ascoli. C’è ancora da lottare tanto. Continuando a muovere passi in avanti. Anche piccoli. Perché, come la serie B degli ultimi anni insegna, chi si pianta è perduto. Per tutte le altre c’è speranza.